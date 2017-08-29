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Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг сообщил о рождении второй дочери. Об этом Марк написал в своем Facebook. Девочку, которая родилась на свет в августе, супруги назвали Августой.

Цукерберг также опубликовал письмо для своего ребенка.

«Добро пожаловать в этот мир! Твоя мама и я так рады видеть, кем ты станешь в будущем», — написал основатель Facebook.

«Ну, как назовем ребенка, дорогая? Ээээ... а какой у нас сейчас месяц?» – пошутил автор одного из комментариев к выложенной Цукербергом фотографии семейства.

Первая дочь Цукерберга Максима появилась на свет 2 декабря 2015 года.