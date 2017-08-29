Владелец Facebook стал отцом второй раз
В мире | 29 августа 2017 года, 10:14
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг сообщил о рождении второй дочери. Об этом Марк написал в своем Facebook. Девочку, которая родилась на свет в августе, супруги назвали Августой.
Цукерберг также опубликовал письмо для своего ребенка.
«Добро пожаловать в этот мир! Твоя мама и я так рады видеть, кем ты станешь в будущем», — написал основатель Facebook.
«Ну, как назовем ребенка, дорогая? Ээээ... а какой у нас сейчас месяц?» – пошутил автор одного из комментариев к выложенной Цукербергом фотографии семейства.
Первая дочь Цукерберга Максима появилась на свет 2 декабря 2015 года.
Источник: Газета.ru