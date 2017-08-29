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Помощники президента США за глаза с сарказмом называют старшую дочь Дональда Трампа и его советника Иванку Трамп "королевской принцессой" - титулом, присваиваемым британским монархом своей старшей дочери. Об этом пишет журнал Vanity Fair.

Привилегированный статус Иванки и ее мужа Джареда Кушнера, занимающего пост старшего советника президента, крайне раздражает даже ближайшее окружение Трампа, отмечают источники.

В частности, недовольство в Белом доме вызвал поступок Трампа на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге в июле. Тогда президент попросил дочь занять его место за столом переговоров G20 рядом с главами других государств. В это время сам Трамп проводил двусторонние встречи.

Такое грубое нарушение протокола раскритиковали многие эксперты и политики. Впрочем, к примеру, канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Иванка Трамп могла занять место отца как член делегации США. Она отметила, что делегации сами решают, должен ли глава государства присутствовать на встрече, кто затем займет его место и сядет за стол переговоров.

Но чиновникам Белого дома такой подход Трампа не понравился.

"Простите, но это не королевская семья и она не королевская принцесса", - заявил один из бывших советников американского лидера.

В статье отмечается, что именно так Иванку после саммита называют между собой помощники Трампа, но, естественно, никогда не говорят ничего подобного ей в лицо.

По мнению критиков в администрации американского лидера, Иванка и ее муж Джаред Кушнер показали себя "неэффективными" членами команды президента, отмечает издание.

Королевская принцесса (Princess Royal) - титул, который присваивает британский монарх своей старшей дочери