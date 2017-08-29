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В распоряжении немецкого Bild оказались данные по членам семей мигрантов, находящихся в Германии и "подлежащих защите". Речь идет о возможности воссоединения семей.

Исходя из этих данных, "число так называемых виз по воссоединению с семьей, выдаваемых немецкими властями, значительно растет", сообщает корреспондент Франц Зольмс-Лаубах. С января 2015-го по конец июня 2017 года было подано 230 тыс. заявок на воссоединение с семьей. При этом, по словам информаторов издания, имеющих отношение к немецким правоохранительным органам, в 2015 году было одобрено 70 тыс., в 2016-м - порядка 100 тыс., а в первом полугодии 2017 года - около 60 тыс. соответствующих заявок.

Большая часть виз, как говорится далее, была выдана сирийцам и иракцам - с января 2015 года на их долю пришлось около 102 тыс. виз: 24 тыс. - в 2015 году, около 48 тыс. - в 2016-м и около 30 тыс. - в первой половине 2017-го.

Между тем, согласно прогнозу, за весь 2017 год обладателями таких виз могут стать 72 тыс. человек. Более того, правительство Германии ожидает, что "в скором времени сирийские беженцы начнут еще более массово подавать заявки на воссоединение с семьей". Как следует из секретного документа, также находящегося в распоряжении Bild, из-за принятых в 2015-2016 годах положительных решений по предоставлению убежища беженцам потенциально 267,5 тыс. мигрантов имеют право пригласить в Германию своих родственников. При этом с марта 2018 года количество таковых увеличится еще на 120 тыс., то есть в 2018 году 390 тыс. сирийцев смогут перевезти свои семьи в Германию.

Граждане Германии, как добавляет автор, скептически относятся к воссоединению беженцев с семьями: согласно исследованию, проведенному по заказу Bild, против высказались 58,3% немцев.