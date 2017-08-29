Песня о Путине бьет рекорды просмотров (10)
В мире | 29 августа 2017 года, 20:07
Первое место в чарте "Лучшие песни" российского iTunes занял клип "Putin" в исполнении Lady Fortuna. Песня посвящена "бесстрашному президенту России", который "пришел в самое смутное время" и "сильной рукой правит русской землей".
Она была выложена на YouTube 22 августа – в День государственного флага России – и уже собрала десятки тысяч просмотров и сотни комментариев, в том числе и от тех, кто не совсем согласен с некоторыми фразами этой песни.
Под псевдонимом Lady Fortuna скрывается продюсер и пиарщица Юлия Рыбакова, пишет сайт НТВ.Ru. Ей также принадлежит ранее выложенная в сеть песня "Рамзан впереди", а кроме того она участвовала в записи сингла о президенте США Дональде Трампе.
Источник: Вести.Ru
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