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Полиция задержала молодого человека, объявленного ранее в розыск по подозрению в убийстве блогера в московском парке Горького. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает РЕН ТВ.

Эту информацию подтвердил источник РИА Новости. «Его задержали, сейчас везут в Следственный комитет на допрос», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что подозреваемый 1994 года рождения скрывается от следствия. По информации СМИ, им является Корней Макаров, сын российского актера Сергея Макарова, снимавшегося, в частности, в сериале «Интерны».

По информации РЕН ТВ, конфликт в парке длился около 11 секунд. По одной из версий, которую приводит телеканал, блогера Стаса Думкина избили за то, что нападавшим не понравилась его шляпа. Такую версию высказали друзья пострадавшего.

В то же время Utro.ru пишет, что, по словам друзей Корнея Макарова, причиной конфликта стал отказ блогера выпить в их компании. «Рядом с нами появились двое молодых людей, которым Корней предложил выпить вместе. Однако те нас откровенно проигнорировали. Тут и завязался конфликт с потасовкой», — рассказали они.

На записи камеры видеонаблюдения, которую опубликовал РЕН ТВ, видны двое мужчин, один из которых два раза ударил своего оппонента. Как уточняет телеканал, после второго удара Думкин упал и, ударившись головой об асфальт, впал в кому, из которой уже не вышел.

13 августа 29-летний блогер из Санкт-Петербурга гулял в парке Горького в компании друзей, когда к нему подошли неизвестные и стали пытаться отобрать шляпу, чтобы разжечь конфликт. Затем злоумышленники стали избивать молодого человека. Думкин был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России («Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть»).