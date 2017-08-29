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Вместо Андрея Малахова передачу «Сегодня вечером» будут вести Максим Галкин и Юлия Меньшова. Об этом «Газете.Ru» сообщила глава дирекции общественных связей и интернет-вещания Первого канала Лариса Крымова.

По ее словам, первый выпуск «Сегодня вечером» с новыми ведущими выйдет в субботу, 2 сентября.

Ранее на Первом канале подтвердили закрытие передачи Меньшовой «Наедине со всеми». По словам телеведущей, передачу закрыли по ее инициативе. Меньшова заявила, что не хотела, чтобы программа «превратилась в рутину». На канале отмечали, что ведут «проработку некоторых проектов» с ее участием.

Галкин ведет на Первом канале проект «Лучше всех» о талантливых детях. Он вернулся на канал в 2015 году после пяти лет работы на «России 1».

Ранее Малахову подыскали замену в ток-шоу «Пусть говорят». Новым ведущим программы стал Дмитрий Борисов.

Малахов ушел работать в ВГТРК. На «Россия 1» он ведет шоу «Прямой эфир». Ранее эту программу вел Борис Корчевников. Теперь он занимает руководящую должность на православном канале «Спас».

По признанию Малахова, на новом месте работы он будет не только вести, но и продюсировать ток-шоу.