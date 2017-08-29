Меланию Трамп раскритиковали за выбор обуви для поездки в Техас
В СМИ иронично восприняли фотографии первой леди США Мелании Трамп, снятые перед отправлением ее и мужа, президента США Дональда Трампа, в Техас, где продолжаются наводнения, вызванные ураганом «Харви».
На фотографиях Мелания запечатлена в туфлях-лодочках на высоком каблуке.
Melania Trump makes waves with "storm stilettos" https://t.co/2DiNhBXZXe pic.twitter.com/Y2F9QaNtNw— AFP news agency (@AFP) August 29, 2017
«Если честно, это очень хорошие туфли. Но являются ли высокие шпильки подходящей обувью для посещения района, страдающего от наводнения?» — отметил портал Daily Beast.
«Они супервысокие, и может, она носит их, чтобы держаться подальше от наводнений, а мы просто странные, раз делаем из этого большую проблему», — прокомментировала ситуацию газета Metro.
Как отмечает The Hollywood Reporter, по прибытии на место первая леди сменила туфли на белые кроссовки.
Корреспондент CNN в Белом доме Кейт Беннетт опубликовала в твиттере комментарий самой Мелании, назвав печальным то, что все беспокоятся только о ее туфлях во время национальной катастрофы.
Melania Trump's office: It's sad that people are worried about her shoes during a natural disaster https://t.co/pbcGUCOzcQ pic.twitter.com/O6dB8QP83F— The Hill (@thehill) August 29, 2017