В СМИ иронично восприняли фотографии первой леди США Мелании Трамп, снятые перед отправлением ее и мужа, президента США Дональда Трампа, в Техас, где продолжаются наводнения, вызванные ураганом «Харви».

На фотографиях Мелания запечатлена в туфлях-лодочках на высоком каблуке.

«Если честно, это очень хорошие туфли. Но являются ли высокие шпильки подходящей обувью для посещения района, страдающего от наводнения?» — отметил портал Daily Beast.

«Они супервысокие, и может, она носит их, чтобы держаться подальше от наводнений, а мы просто странные, раз делаем из этого большую проблему», — прокомментировала ситуацию газета Metro.

Как отмечает The Hollywood Reporter, по прибытии на место первая леди сменила туфли на белые кроссовки.

Корреспондент CNN в Белом доме Кейт Беннетт опубликовала в твиттере комментарий самой Мелании, назвав печальным то, что все беспокоятся только о ее туфлях во время национальной катастрофы.

Melania Trump's office: It's sad that people are worried about her shoes during a natural disaster https://t.co/pbcGUCOzcQ pic.twitter.com/O6dB8QP83F