Журналист привел доказательства транссексуальности Мишель Обамы
В мире | 30 августа 2017 года, 07:22
Американский ультраправый телеведущий Алекс Джонс в эфире шоу Info Wars назвал экс-первую леди США Мишель Обаму транссексуалом. Видеозапись передачи опубликована на его YouTube-канале.
Журналист продемонстрировал видео и фото, на которых виден бугорок в паховой области в складках платья или брюк. Кроме того, он показал два фрагмента, на которых Барак Обама назвал свою жену Майклом. Ведущий также предположил, что и дочери экс-президента "бородатые", сообщает Daily Mail.
Источник: vesti.ru