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Американский ультраправый телеведущий Алекс Джонс в эфире шоу Info Wars назвал экс-первую леди США Мишель Обаму транссексуалом. Видеозапись передачи опубликована на его YouTube-канале.

Журналист продемонстрировал видео и фото, на которых виден бугорок в паховой области в складках платья или брюк. Кроме того, он показал два фрагмента, на которых Барак Обама назвал свою жену Майклом. Ведущий также предположил, что и дочери экс-президента "бородатые", сообщает Daily Mail.

Источник: vesti.ru