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Совет Безопасности ООН вечером во вторник, 29 августа, по итогам закрытых консультаций принял заявление с осуждением проведенного КНДР последнего запуска ракеты, которая перелетела Японию и упала в Тихом океане, и потребовал от Пхеньяна прекратить ракетную и ядерную программы.

В заявлении члены СБ не стали угрожать введением в отношении Северной Кореи новых санкций, хотя перед началом заседания постоянный представитель Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт не исключал такой возможности.

Как отмечается в документе, СБ ООН "решительно осуждает" проведенное испытание, "а также серию пусков баллистических ракет, осуществленных 25 августа".

Совбез ООН "требует, чтобы КНДР немедленно прекратила такие действия, которые представляют угрозу не только для региона, но и для всех государств-членов ООН", а также выполнения принятых ранее резолюции.

В заявлении подчеркивается, что Северная Корея "должна отказаться от всех ядерных вооружений и существующих ядерных программ полностью, безвозвратно и поддающимся проверке способом", "не проводить в будущем ядерных испытаний и не осуществлять каких-либо провокаций, а также отказаться от всего оружия массового уничтожения".

Заявление принято в связи с тем, что КНДР 29 августа провела очередной запуск баллистической ракеты, которая перелетела через японский северный остров Хоккайдо и, по данным властей Японии, упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо. По данным специалистов, ракета преодолела расстояние примерно в 2,7 тыс. км, а высота ее траектории достигала 550 км.

Источник: newsru.com