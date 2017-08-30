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Крупный лесной пожар на юге Черногории вспыхнул из-за незадачливого польского туриста, который, заблудившись, решил развести костёр в надежде привлечь к себе внимание. Об этом сообщает портал Vijesti.

Сухая погода и сильный ветер поспособствовали быстрому распространению огня. Пожар охватил большую часть холма в районе посёлка Шушань.

Ситуация оказалась настолько серьёзна, что местные власти запросили помощь у хорватских спасателей. Борьбу с огнём предполагается вести не только с земли, но и с воздуха.

Как уточняет издание, туриста, ставшего виновником пожара, найти до сих пор не удалось.

Источник: life.ru