В мире |

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал последний запуск баллистической ракеты "прелюдией к сдерживанию Гуама".

КНДР запустила очередную ракету, которая в этот раз пролетела над северным японским островом Хоккайдо, а затем упала в море.

Ранее Пхеньян уже угрожал направить свои ракеты на остров Гуам, где находится большая американская военная база.

Совет Безопасности ООН единогласно осудил последний запуск, призвав Пхеньян свернуть свою ракетную программу. Однако в совместном заявлении не идет речи о санкциях против режима.

"Последние учения по запуску баллистических ракет в условиях, соответствующих военному времени, - это первый шаг военной операции Корейской народной армии в тихоокеанском регионе и важная прелюдия в действиях по сдерживанию Гуама", - цитируют Ким Чен Ына местные СМИ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что последние испытания Северной Кореей своих ракет демонстрируют презрение к странам-соседям КНДР и ООН.

По его словам, своими действиями Пхеньян лишь гарантирует себе еще большую изоляцию. Трамп добавил, что США рассматривают "все возможные ответы".

Источник: bbc.com