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Компания Google представила платформу дополненной реальности, позволяющую размещать виртуальные объекты в реальном мире. Описание платформы, получившей название ARCore, было опубликовано в блоге Google для Android-разработчиков.

Новая платформа Google представляет собой набор программных средств (SDK), с помощью которого сторонние разработчики могут реализовать технологии дополненной реальности в своих приложения.

Используя данные с камеры, акселерометра и гироскопа, ARCore определяет точное положение устройства в окружающем пространстве.

Помимо этого, система точно определяет горизонтальные поверхности, и позволяет привязывать к ним положение виртуальных объектов. Также она учитывает окружающее освещение и позволяет разработчикам реалистично подсвечивать объекты в своих приложениях или же создавать тени, пишет N+1.

Как отмечается в сообщении, Google рассчитывает, что к концу тестового периода, сроки которого не уточняются, ARCore будет использоваться на 100 млн устройств.

В июне этого года, на конференции WWDC 2017, собственную платформу дополненной реальности анонсировала компания Apple.

Источник: newsru.com