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Наводнение в Техасе унесло жизни уже 30 человек, спасено более 13 тысяч. Речь идет об общем количестве погибших за восемь дней урагана "Харви", который затем превратился в тропический шторм и сопровождался рекордным количеством осадков.

В некоторых районах зафиксирован рекордно высокий уровень воды. Президент США Дональд Трамп посетил зону бедствия и пообещал техасцам федеральную помощь.

Тем временем в Хьюстоне, наиболее пострадавшем от наводнения, введен комендантский час, пока власти и добровольцы спасают все новых людей из затопленных домов.

В районе города Монт-Белвью на востоке Техаса отмечены осадки почти в 52 дюйма (1,32 метра). Это повторяет исторический рекорд США, установленный во время тропического циклона на Гавайях в 1950 году.

Источник: ria.ru