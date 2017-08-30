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В Краснодаре местные феминистки окропили своей менструальной кровью портрет последнего русского императора Николая II и возложили его к памятнику Екатерины II. Видео акции опубликовано на YouTube.

Как говорится в комментарии к видеозаписи, таким образом активистки отреагировали на скандал вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда".

В ролике демонстрируется фрагмент акции "Бессмертный полк" 2016 года, в котором приняла участие депутат Госдумы Наталья Поклонская. На шествие экс-прокурор Крыма, проводящая кампанию против показа "Матильды", вышла с портретом Николая II.

"Наша кровь стекает с портрета Николая Кровавого. Но это не кровь жертв. Это кровь свободных женщин, чьи тела отторгают увечный плод российского патриархата. Мы не беременны вашей гэбэшной религией запретов, вашей вечно оскорбленной духовностью и вашим удушающим мачизмом", - говорится в "манифесте" участниц акции.

Как считают феминистки, целью Поклонской, а также другого депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Елены Мизулиной, известных своими неоднозначными законодательными инициативами, является "дискредитация женщин".

Своей деятельностью они "как бы внушают всем россиянам: не надо женщинам лезть в политику и общество". "Всем этим агенткам позорного российского мачизма мы посылаем свою кровавую пощечину", - говорится в "манифесте".

"Мы все - Матильды. Мы оскорбляем вас, мы пугаем вас, мы совращаем вас. Мы нимфы, мы амазонки, мы весталки, мы ангелы и дьяволицы, мы дочери Луны и воительницы Ночи. Мы женщины, а значит, мы уже победили", - подытожили активистки.

Наталья Поклонская ведет кампанию против выхода "Матильды" на экраны уже в течение нескольких месяцев. Экс-прокурор Крыма считает, что фильм, посвященный роману между будущим императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской, оскорбляет память царя, причисленного РПЦ к лику святых, и чувства верующих.

Источник: newsru.com