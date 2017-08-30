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В американском Хьюстоне (штат Техас) в результате урагана Харви и наводнения погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщают местные власти, передает The New York Times.

Синоптики прогнозируют, что ливни в Техасе продолжатся и уровень воды будет повышаться.

Людям уже не хватает продуктов. Власти Нью-Йорка направили в Техас 75 тысяч сухпайков. Людей экстренно эвакуируют из домов. Во временных убежищах находятся более 8 тысяч человек. Однако добраться до безопасных районов задача не из легких. Дороги затоплены, передвигаться приходится на лодках. Люди в ожидании помощи вынуждены ждать на крышах часами.

Между тем, тех жителей Хьюстона и его окрестностей, которые, несмотря на наводнение, продолжают оставаться в своих домах, подстерегают и другие напасти. Так, в окрестностях некоторых домовладений были замечены аллигаторы.

Арлин Гонзалес Келш, проживающая в расположенном недалеко от Хьюстона городе Миссури Сити, сняла на видео двух аллигаторов, плавающих в ее затопленном дворе. Запись женщина выложила в своем Facebook.

Источник: vesti.ru