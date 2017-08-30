В мире |

Экс-губернатор Калифорнии, актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер исполнил мечту больного подростка, сообщает телеканал "360". 70-летний культурист покатал 15-летнего Логана Декера, страдающего от муковисцидоза, на своем танке. Встречу организовал фонд Make-A-Wish ("Загадай желание"), который оказывает поддержку детям и подросткам с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

Шварценеггер поговорил с парнем, оставил на его футболке автограф и прокатил на танке M47 Patton. Боевая машина была куплена у австрийского правительства для личных нужд за 1,4 миллиона долларов. Шварценеггеру даже пришлось проложить к своему калифорнийскому ранчо специальную дорогу.