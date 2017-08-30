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Новый номер французского сатирического еженедельника "Шарли эбдо" вышел с карикатурой на обложке, посвященной наводнению в штате Техас.

Подпись, сопровождающая рисунок, гласит: "Бог есть. Он утопил всех неонацистов Техаса".

По последним данным, жертвами наводнения, вызванного прохождением тропического шторма "Харви", стали 30 человек. При этом власти не исключают, что эта цифра может возрасти, когда вода схлынет и появится возможность оценить нанесённый стихией ущерб. Об этом пишет The New York Times.

Идёт эвакуация людей. Ураган "Харви" называют мощнейшим в США за последние 12 лет. Скорость ветров в Техасе достигала 200-208 километров в час, а осадки привели к наводнениям.

"Шарли Эбдо" регулярно оказывается в эпицентре скандалов, рисуя провокационные и неуместные, по мнению критиков, карикатуры на трагические события во всём мире. Защитники журнала и сотрудники редакции, однако, оправдывают право высмеивать происходящее одним из основополагающих принципов демократии — свободой слова.

В январе 2015 года на редакцию "Шарли эбдо" было совершено вооружённое нападение, в результате которого погибло 12 человек, в том числе двое сотрудников полиции. Теракт произошёл через несколько часов после того, как журнал опубликовал карикатуру на пророка Мухаммеда.