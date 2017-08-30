"Пока все дома" будет выходить на телеканале "Россия 1"
В мире | 30 августа 2017 года, 16:36
Программа "Пока все дома" начнет выходить на телеканале "Россия-1". Первый выпуск появится в эфире 10 сентября, следует из программы передач.
В пресс-службе ВГТРК, куда входит "Россия 1", подтвердили решение забрать проект себе. При этом представитель канала не уточнил, продолжат ли в "Пока все дома" показывать ролики-видеопаспорта о детях-сиротах, в отношении производства которых российская Генпрокуратура организовала проверку.
Кадр: телепередача "Пока все дома"
Источник: Газета.ru