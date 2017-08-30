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Программа "Пока все дома" начнет выходить на телеканале "Россия-1". Первый выпуск появится в эфире 10 сентября, следует из программы передач.

В пресс-службе ВГТРК, куда входит "Россия 1", подтвердили решение забрать проект себе. При этом представитель канала не уточнил, продолжат ли в "Пока все дома" показывать ролики-видеопаспорта о детях-сиротах, в отношении производства которых российская Генпрокуратура организовала проверку.

Кадр: телепередача "Пока все дома"