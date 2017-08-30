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Украина анонсировала депортацию российской журналистки Курбатовой (13)

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В мире | 30 августа 2017 года, 16:52

Журналистка Первого канала Анна Курбатова будет депортирована в Россию. Об этом в среду, 30 августа, в своем Facebook написала представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", — отметила сотрудница СБУ, добавив, что в настоящее время оформляются документы для выдворения корреспондентки.

Гитлянская подчеркнула, что Украина является правовым государством, и правоохранительные органы действуют в рамках закона.

По информации Первого, Курбатову похитили 30 августа в центре Киева недалеко от ее дома, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Связи с ней нет. "По нашим данным, Курбатову задержали сотрудники СБУ", — сказала ведущая телеканала.

Накануне Курбатова выпустила репортаж о гонениях на журналистов на Украине. Кроме того, последние ее семь сюжетов касались ситуации в стране.

26 августа корреспондентка оказалась в базе данных украинского сайта "Миротворец". Авторы ресурса обвинили уроженку Ставрополя в антиукраинской пропаганде, манипулировании общественно значимой информацией, а также "тенденциозном изложении событий".

фото: ВКонтакте, Первый канал

Источник: Lenta.ru
Комментарии 13
Маргарита Ершова1 час назад
Украина сама себя позорит!
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Гриша1 час назад
Быдлукрами руководям амерские црушники. Террористические методы налицо.
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авс27 минут назад
Действительно.Нормальным людям суваться на эту территорию (под названием Украина) не следует.
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