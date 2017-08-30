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Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что журналистке Первого канала Анне Курбатовой будет закрыт въезд на территорию страны, передает РИА "Новости".

По его словам, данное решение было принято в связи с ее "антиукраинской деятельностью".

Он также подчеркнул, что "украинские правоохранители всегда действуют только в рамках действующего законодательства и по нормам международного права".

Ранее сообщалось, что журналистку Первого канала депортируют в Россию.