Журналистке Первого канала будет запрещен въезд на Украину
В мире | 30 августа 2017 года, 20:41
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что журналистке Первого канала Анне Курбатовой будет закрыт въезд на территорию страны, передает РИА "Новости".
По его словам, данное решение было принято в связи с ее "антиукраинской деятельностью".
Он также подчеркнул, что "украинские правоохранители всегда действуют только в рамках действующего законодательства и по нормам международного права".
Ранее сообщалось, что журналистку Первого канала депортируют в Россию.
Источник: Газета.ru