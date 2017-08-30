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Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин вместе с принцем Гарри почтили память принцессы Дианы в Лондоне, передает Sky News.

В преддверии 20-й годовщины гибели Дианы ее сыновья вместе с бывшей мисс Миддлтон посетили Белый сад, посвященный принцессе и расположенный на территории Кенсингтонского дворца.

Во время прогулки Гарри, Уильяма и Кейт шел дождь, но непогода не помешала представителям британской королевской семьи осмотреть сад.

Кенсингтонский дворец был резиденцией Дианы вплоть до ее смерти 31 августа 1997 года в ДТП в Париже. Туда же скорбящие по принцессе приносили цветы. Букеты у дворца начали появляться и теперь.

Ранее сообщалось, что принц Гарри осудил папарацци за неоказание помощи принцессе Диане.