Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с КНДР не приведут к решению северокорейской проблемы. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!