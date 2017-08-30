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Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с КНДР не приведут к решению северокорейской проблемы. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 августа 2017 г.

"США разговаривают с Северной Кореей и платят этим вымогателям деньги 25 лет. Переговоры — не выход!" — написал Трамп.

Ранее 30 августа сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын назвал последний ракетный пуск Северной Кореи прелюдией к нанесению Пхеньяном удара по американскому острову Гуам, расположенному в Тихом океане. Также власти КНДР подтвердили, что испытали накануне баллистическую ракету средней дальности "Хвасон-12".

В ночь на вторник КНДР запустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от острова Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Северокорейская ракета пролетела над Японией впервые с 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2".