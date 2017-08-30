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Актриса, лауреат премии "Оскар" Сандра Буллок пожертвовала 1 млн долларов на помощь пострадавшим от урагана "Харви" в Техасе, передает Variety.

Артистка передала средства Американскому Красному Кресту. Буллок давно сотрудничает с этой организацией.

Как заявила актриса, она надеется, что, несмотря на нынешнюю политическую ситуацию в США, стихийное бедствие позволит американцам объединиться.

Пожертвование Американскому Красному Кресту в размере $1 млн сделала и Walt Disney Company. О своей поддержке Техасу также заявили актер Дуэйн Джонсон, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, певица Ники Минаж и другие знаменитости.