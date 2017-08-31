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Корреспондент телеканала CNN Дрю Гриффин в ходе освещения последствий урагана «Харви» в Техасе спас мужчину из автомобиля, заполненного водой.

Когда Гриффин вел прямой репортаж, позади него автомобиль с водителем начал съезжать в яму с водой.

«Выбирайся, чувак! — сказал телеведущий и помог мужчине выбраться из машины.

Гриффину помогал продюсер Брайан Рокус.

Отмечается, что пикап мужчины ушел под воду. Он поблагодарил съемочную группу за помощь.