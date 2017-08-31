Журналист спас мужчину из затопленного автомобиля в прямом эфире
В мире | 31 августа 2017 года, 08:07
Корреспондент телеканала CNN Дрю Гриффин в ходе освещения последствий урагана «Харви» в Техасе спас мужчину из автомобиля, заполненного водой.
Когда Гриффин вел прямой репортаж, позади него автомобиль с водителем начал съезжать в яму с водой.
«Выбирайся, чувак! — сказал телеведущий и помог мужчине выбраться из машины.
Гриффину помогал продюсер Брайан Рокус.
Отмечается, что пикап мужчины ушел под воду. Он поблагодарил съемочную группу за помощь.
Источник: Газета.ru