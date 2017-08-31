В США одобрена генная терапия против рака
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) одобрило новый курс лечения рака, при котором используются генетически модифицированные клетки крови самого пациента.
Они активизируют иммунную систему пациента с тем, чтобы та активно уничтожала раковые клетки.
Представители FDA назвали это историческим моментом и добавили, что медицина выходит на новый уровень.
Стоимость курса лечения, предоставляемого компанией Novartis, - 475 тысяч долларов. После прохождения курса примерно 83% пациентов излечились от одной из форм рака крови.
Это "живое лекарство" производится индивидуально для каждого пациента - в отличие от традиционных методов лечения вроде хирургии или химиотерапии.
Технология называется CAR-T и изготавливается посредством извлечения клеток иммунной системы из крови пациента.
Затем эти клетки - T-лимфоциты - генетически перепрограммируют на то, чтобы они находили и уничтожали раковые клетки.
Затем модифицированные лимфоциты возвращают в тело пациента, где их число увеличивается каждый раз, когда они сталкиваются с раковыми клетками.