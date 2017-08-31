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Основатель испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире, сместив с этого места одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса, сообщает журнал Forbes.

По оценке издания, после резкого роста котировок акций Inditex, состояние Ортеги достигло 85 млрд долларов, что на 200 млн долларов больше, чем у Гейтса.

Ортега уже выходил на первое место в мире по размеру состояния - впервые он возглавил рейтинг Forbesв октябре 2015 года, однако сохранял лидерство не дольше суток, снова уступив первенство Гейтсу. Такая же ситуация повторилась и осенью 2016 года.

В последние месяцы в списке Forbes богатейших людей планеты Гейтса то опережал, то отставал от него основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос. Размер его состояния за последний месяц сократился более чем на 4 млрд долларов, а Гейтса - на 4,6 млрд долларов. Причиной стало известие о решении основателя Microsoft безвозмездно передать акции компании стоимостью $4,6 млрд своему благотворительному фонду.

В апреле Forbes опубликовал список самых богатых людей планеты. Совокупное состояние участников рейтинга из числа миллиардеров в 2017 году составило $7,67 трлн, что на 18% больше, чем годом ранее.