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Поклонники принцессы Дианы с рассвета начали собираться у Кенсингтонского дворца в Лондоне, сообщает Reuters. 20 лет назад, 31 августа 1997 года, Диана погибла в ДТП в Париже.

Фанаты приносят к лондонской резиденции цветы и фотографии, зажигают свечи.

"Мы делаем это 20 лет. Я следовала за ней, когда она была жива, мой дом по-прежнему является местом преклонения в ее честь", – рассказала агентству 41-летняя Никки Сарридж. По ее словам, Диана была принцессой, но "очень нормальной и заботливой".

Как рассказала Сарридж, в 1997 году она находилась у дворца в течение недели, и тогда все было очень печально, но теперь поклонники приходят сюда, чтобы воздать должное жизни Дианы.

Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин вместе с принцем Гарри почтили память принцессы Дианы в Лондоне.