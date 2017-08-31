В мире |

На химическом заводе компании Arkema в 30 километрах от затопленного Хьюстона начались взрывы. Ранее в компании предупреждали, что завод рано или поздно взорвется или загорится из-за затопленных генераторов систему охлаждения, и отмечали, что предотвратить это невозможно.

С территории завода слышны звуки взрывов, от здания идет черный дым, сообщают американские СМИ. Телеканал ABC News сообщает о двух взрывах.

Последствия взрыва могут быть опасны для жителей города Кросби, где находится завод. Как следует из твита техасской полиции, один из полицейских уже был госпитализирован после того, как вдохнул ядовитые испарения. Еще девять полицейских проходят медицинскую проверку.

Завод Arkema находится в 34 километрах от Хьюстона в городе Кросби, он прекратил работу в пятницу, еще до начала урагана.

Однако из-за обильных осадков, которые принес ураган "Харви", его территорию затопило и электроснабжение оказалось прервано, сообщили в компании. Резервные генераторы также затоплены. В итоге система охлаждения завода оказалась обесточена.

Завод производит органические пероксиды, которые используются в разных сферах - от фармацевтической до строительной. При высоких температурах они могут быть опасны для здоровья.

Национальная метеорологическая служба США понизила статус урагана "Харви" до низшего - "тропической депрессии", однако синоптики продолжают прогнозировать сильные дожди над восточным Техасом и западной Луизианой.

Ранее глава компании Arkema заявлял, что потенциальный пожар вряд ли перекинется за территорию завода, однако жители округа Харрис в радиусе полутора миль (2,4 км) вокруг завода были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

В самом Хьюстоне продолжается спасательная операция - взводы пожарных прочесывают затопленные кварталы в поисках выживших. В операции принимают участие 10 тысяч солдат Национальной гвардии США, еще 14 тысяч, как ожидается, вскоре прибудут в Хьюстон.