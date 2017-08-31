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Международный олимпийский комитет (МОК) обеспокоен низким уровнем продаж билетов на соревнования в рамках зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает Insidethegames.

По информации издания, менее чем за пять месяцев до начала Олимпиады болельщики приобрели 22,7 процента билетов. Это худший показатель для данной стадии подготовки к зимним Играм за всю историю.

По мнению руководства МОК, организаторы Игр выбрали неправильную стратегию стимулирования продаж и, несмотря на обещания, недостаточно активно рекламируют Олимпиаду.

Как указывает Insidethegames, организаторы сохраняют уверенность в том, что с началом второй фазы продаж (5 сентября) ситуация изменится. "Корейцы известны тем, что покупают билеты в последний момент", — заявил представитель оргкомитета, имя которого не называется.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.