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Международная компания Global Firepower опубликовала результаты исследования вооруженных сил.

Первое место заняла Армия США, армию России заняла второе место, замыкает тройку Народно-освободительная армия Китая. Также в десятку были включены армии Японии, Индии, Франции, Великобритании, Турции, ФРГ и Египта.

В ходе исследований учитывалась сбалансированность военной мощи государства и разнообразия доступных вооружений.