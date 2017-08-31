Опубликован список сильнейших армий (2)
В мире | 31 августа 2017 года, 14:43
Международная компания Global Firepower опубликовала результаты исследования вооруженных сил.
Первое место заняла Армия США, армию России заняла второе место, замыкает тройку Народно-освободительная армия Китая. Также в десятку были включены армии Японии, Индии, Франции, Великобритании, Турции, ФРГ и Египта.
В ходе исследований учитывалась сбалансированность военной мощи государства и разнообразия доступных вооружений.
Лохатая и трусливая Американская армия рядом не стояла с Российской и Китайской!!! Духа у них нет, так, душок который всё время воняет. Ни где ни одной войны не выиграли.
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Блин... Сегодня много варил, глаза болят, ребят а на каком месте великие и непобедимые армии прибалтики и Украины? Отсталая Россия всего лишь на втором месте ЛОЛ
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