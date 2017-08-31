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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров станет ведущим программы "Главный котик страны" на Первом канале, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организации в четверг. "Главный котик страны" - новое развлекательное шоу, которое будет выходить по воскресеньям, уточнили там.

В пресс-службе отметили, что предводитель группы "Ленинград" предстанет таким, каким его мало кто видел – домашним котовладельцем. "Шнуров откроет двери своей квартиры, чтобы показать, кто у него в доме хозяин - он или его кот Васька. Вместе с Сергеем мы погуляем по Санкт-Петербургу, попадем в самые тайные места Северной столицы – подвалы Эрмитажа, окажемся на ночных крышах города, отправимся в плавание с настоящим котом-боцманом", - рассказали в пресс-службе.

Сам Шнуров пояснил, что это программа не о котах, а о людях, потому что "коты очень похожи на своих хозяев". "Например, у меня был кот, который, несмотря на то, что его кормили черной икрой с ложечки, все равно был похож на драного уличного котяру. Поэтому наша передача не о котах, а про нас с вами. Такие дела", - цитирует его слова пресс-служба.

Авторы программы проедут по городам России от Владивостока до Калининграда "в поисках ответа на вопрос – за что же мы любим кошек и как сделать так, чтобы они полюбили нас". Премьера шоу состоится в воскресенье, 2 сентября, в 12:15.

Ранее сообщалось, что вместо Андрея Малахова передачу «Сегодня вечером» будут вести Максим Галкин и Юлия Меньшова.