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США требуют до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

МИД пообещал США зеркальный ответ на осложнение работы российских дипмиссий

"В духе паритета, к которому отсылают русские, мы требуем, чтобы российское правительство закрыло свое генеральное консульство в Сан-Франциско, консульское здание в Вашингтоне и консульское здание в Нью-Йорке. Это закрытие должно быть проведено до 2 сентября", — сказала Науэрт.

В августе в СМИ появилась информация, что США могут потребовать от Москвы закрыть одно из своих генеральных консульств — для сохранения дипломатического паритета (в России находятся три американских генконсульства, в США — четыре российских). Представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Россия много лет назад с этой целью предлагала США открыть на своей территории четвертое генеральное консульство, однако Вашингтон этого не сделал.

Представитель Госдепа заявила, что США надеются избежать контрмер со стороны Москвы.

"США надеются, что, продвинувшись к желаемому Российской Федерацией паритету, мы можем избежать дальнейших действий в отместку с обеих сторон и продвигаться к тому, чтобы достичь заявленной цели обоих наших президентов — улучшить отношения между нашими странами", — сказала Науэрт.

При этом, по ее словам, хотя после очередных действий Вашингтона у каждой из сторон осталось по три консульства, имеется "перекос" с количеством дипломатических и консульских зданий.

"Но мы решили позволить российскому правительству удержать некоторые из своих зданий, чтобы предотвратить порочный круг в наших отношениях", — заявила представитель Госдепартамента.

Глава МИД Сергей Лавров по телефону обсудил с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном новые ограничения. Он заявил, что Москва внимательно изучит объявленные Штатами меры, после чего уведомит о реакции.

Генконсул России в Сан-Франциско Сергей Петров сообщил, что консульство будет действовать в соответствии с решением МИД. В генконсульстве России в Нью-Йорке пока не получали официальной информации от властей США о закрытии дипломатических объектов. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия адекватно ответит на закрытие консульства. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отметил, что ответные меры не обязательно будут зеркальными.