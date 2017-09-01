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Польша потеряла правовые основания для того, чтобы требовать от Германии репарации за ущерб, нанесенный нацистскими войсками во время Второй мировой войны.

Об этом говорится в экспертном заключении бундестага, выпущенном после того, как в конце августа глава польского правительства Беата Шидло заявила о намерении вернуться к этому вопросу.

Потенциально речь может идти о десятках миллиардов долларов, однако в Германии считают, что срок давности предъявления таких требований давно истек.

Экспертное заключение подготовила аналитическая служба бундестага, его приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung и цитирует DW.

Как говорится в документе, все притязания утратили силу самое позднее в момент заключения в 1990 году Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии (Договор "2+4"), ʺпоскольку Польша в ходе подготовки этого договора не предъявила требований о репарациях путем молчаливого отказаʺ.

Тогда было достигнуто согласие, что этот договор ʺпо настоящее время блокирует любые требования репарацийʺ.

Авторы экспертного заключения также приводят позицию правительства ФРГ от 1999 года по этому вопросу, в которой Берлин указывает на ʺизъятия по репарациямʺ, ʺпотерю территорий и имуществаʺ, ʺистечение более 50 лет после окончания войныʺ.

Эта позиция, считают авторы доклада, ʺдолжна соответствовать действующему международному праву касательно отсутствия государственных претензий на репарации в отношениях между Польшей и Германиейʺ.

Вице-председатель немецкого парламента Йоханнес Зингхаммер заявил в комментарии FAZ, что претензии Варшавы к Берлину угрожают двусторонним отношениям и являются "противоположностью тому будущему, к которому стремятся Германия и Польша".

В бундестаге также подчеркивают, что граждане Польши не имеют права предъявлять индивидуальные иски против Германии, говорится далее в документе, поскольку это идет вразрез с международной практикой.

По итогам Потсдамской конференции 1945 года Польше были переданы Померания и Силезия, а также две трети территории Восточной Пруссии, ранее принадлежавшие Германии. При этом Польша полностью потеряла территории на Западной Украины и в Белоруссии.

Источник: newsru.com