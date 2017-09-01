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Более 60 тысяч человек подписали петицию с просьбой к президенту США Дональду Трампу признать американского миллиардера Джорджа Сороса террористом, следует из текста петиции на сайте Белого дома.

На настоящий момент петицию подписали 63 тысячи 199 человек. Для ее рассмотрения Белым домом необходимо набрать еще 36 тысяч 801 подпись к 19 сентября 2017 года.

В тексте петиции говорится, что "Джордж Сорос умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать и совершать иные акты насилия против Соединенных Штатов и его граждан".

В связи с этим, как считают подписанты петиции, "федеральное правительство США и Министерство юстиции должны немедленно объявить Джорджа Сороса и все его организации и их членов террористами" и "изъять все его личное имущество и активы в рамках Закона о конфискации гражданского имущества".

Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет своей работы заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов.

Только на ипотечном кризисе в США финансист выручил за 2 года около миллиарда долларов. Активно Сорос занимается и политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств.

Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и евромайдан в 2013 году.