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Северная часть Каспийского моря может полностью исчезнуть через 75 лет. Такие выводы сделала из своих наблюдений группа ученых из США, России, Азербайджана и Франции.

Результаты многолетних исследований опубликованы на сайте Американского геофизического общества. Причина обмеления Каспия — глобальное потепление и снижение водостока рек, питающих его.

Как передает "Российская газета", ученые изучили три основных фактора воздействия на уровень Каспия: воду из рек, впадающих в море, осадки и испарения. Для расчета использовались данные наблюдений гидрологов разных стран с 1979 до 2015 года.

Выяснилось, что с 1996 по 2015 год уровень воды в Каспийском море неуклонно снижался — примерно на семь сантиметров за год. Всего за время наблюдений он понизился примерно на 1,5 метра.

Наиболее серьезный спад уровня воды — северной части Каспия, омывающей юго-восток Астраханской области, Калмыкии и Дагестана. Сейчас глубина моря здесь оставляет всего пять метров. Исходя из нынешних темпов потепления, этот участок моря может исчезнуть через три четверти века.

Источник: ura.news