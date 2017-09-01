На Украине предложили отрезать Крым от материка
В мире | 1 сентября 2017 года, 10:54
На сайте украинского лидера Петра Порошенко была опубликована петиция с инициативой прорыть канал между Азовским и Чёрным морями, отрезав территорию Крымского полуострова от материка.
Автор петиции уточняет, что строительство канала создаст множество рабочих мест и станет "прорывом" для черноморских и азовских портов.
Отмечается, что длина канала не превысит пяти км.
Ранее Порошенко заявил, что намерен вернуть Донбасс и Крым дипломатическим, политико-правовым путём.
Как сообщалось, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Источник: russian.rt.com