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На сайте украинского лидера Петра Порошенко была опубликована петиция с инициативой прорыть канал между Азовским и Чёрным морями, отрезав территорию Крымского полуострова от материка.

Автор петиции уточняет, что строительство канала создаст множество рабочих мест и станет "прорывом" для черноморских и азовских портов.

Отмечается, что длина канала не превысит пяти км.

Ранее Порошенко заявил, что намерен вернуть Донбасс и Крым дипломатическим, политико-правовым путём.

Как сообщалось, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Источник: russian.rt.com