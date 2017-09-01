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Полиция оцепила часть северной окраины Белфаста в Северной Ирландии (Великобритания) после того, как три местных школьника, игравших в расположенном в этом районе лесу, рассказали, что нашли среди деревьев человеческую голову. Дети были сильно напуганы и не сразу решились рассказать стражам порядка о произошедшем, сообщает Mirror.

Крики детей услышали местные патрульные.

"Они бежали вниз по холму, возбужденно размахивая руками. До меня долетели слова "голова" и "серые глаза", но мы с напарником подумали, что речь идет о животном. Школьники пулей запрыгнули в подошедший автобус и уехали", — заявил страж порядка.

Через некоторое время в район стали стекаться отряды полиции. Они подтвердили, что речь шла о человеческой голове.

В настоящий момент северная окраина Белфаста, где расположены школа, студенческий кампус, супермаркет и лесные насаждения, оцеплена.

Источник: vesti.ru