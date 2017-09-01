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Четыре американские компании выиграли тендер на строительство прототипа стены, которую президент Дональд Трамп хочет возвести на границе с Мексикой, сообщила Таможенно-пограничная служба США.

Четыре бетонных модели 30 футов (9 метров) длиной и 30 футов высотой должны быть построены в ближайшие месяцы.

Затем в течение двух месяцев стены с помощью небольших ручных инструментов будут проверять на прочность, сообщили в ведомстве. Стоимость каждого контракта - до 500 тысяч долларов.

Возведение сплошной стены по всей южной границе США было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа.

В стенах также должны быть предусмотрены кабельные каналы для сенсоров и камер.

Источник: bbc.com