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Рэпер, наставник четвертого сезона шоу «Голос» Василий Вакуленко, более известный как Баста, и телеведущий Максим Галкин устроили «антибаттл» в программе «Сегодня вечером».

Фрагмент выпуска от 2 сентября опубликован на сайте Первого канала.

В описании к видео отмечается, что этим летом рэп-баттлы прочно вошли в повседневную жизнь, и теперь отношения в поединке выясняют Галкин и Баста.

«Я посвятил свою жизнь пародиям, и настало время признаться, что все, чего я достиг, было ради того, чтобы когда-нибудь, Баста, стать тобою хотя бы на миг», – заявил Галкин рэперу.

Баста, со своей стороны, сообщил: «Ваш союз с Примадонной велик, но ты мужик Максим Галкин, ты отнюдь не Максим Алкин».

Ранее сообщалось, как баттл Oxxxymiron и Гнойного стал главным событием культурной жизни.