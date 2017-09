В мире |

Британская писательница Джоан Роулинг в своем твиттере оригинально поздравила с 1 сентября.

Она напомнила, что именно 1 сентября 2017 года Альбус Северус Поттер (второй сын Гарри Поттера и Джинни Уизли) впервые сел в поезд «Хогвартс-экспресс» на вокзале Кингс-Кросс в Лондоне.

Today's the day Albus Severus Potter boards the Hogwarts Express at King's Cross for the first time #19yearslater ️