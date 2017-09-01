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Британская писательница Джоан Роулинг в своем твиттере оригинально поздравила с 1 сентября.

Она напомнила, что именно 1 сентября 2017 года Альбус Северус Поттер (второй сын Гарри Поттера и Джинни Уизли) впервые сел в поезд «Хогвартс-экспресс» на вокзале Кингс-Кросс в Лондоне.

Today's the day Albus Severus Potter boards the Hogwarts Express at King's Cross for the first time #19yearslater ️ — J.K. Rowling (@jk_rowling) 1 сентября 2017 г.

Книга «Гарри Поттер и Дары Смерти» вышла в 2007 году, события в ней разворачивались в том числе в 1998-м. Эпилог же посвящен тому, что произошло через 19 лет, то есть в 2017 году, когда Альбус Северус Поттер и другие представители нового поколения поттерианы отправились на учебу.

В этот же момент начинаются события восьмой книги поттерианы, пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Ранее сообщалось, что Forbes признал Джоан Роулинг самым высокооплачиваемым писателем 2017 года.