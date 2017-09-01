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Спикер Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Волошин выразил мнение, что в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017» в середине сентября российская армия может захватить часть территории Польши и Литвы и проложить сухопутный «коридор» в Калининградскую область. Об этом в пятницу, 1 сентября, он сказал в эфире телеканала «Эспрессо».

"Там есть Сувалкский коридор, который Беларусь и российскую Калининградскую область разъединяет. Это довольно небольшое расстояние, это Польша и Литва. И провести в этом коридоре такую операцию с "ихтамнетами" достаточно просто. Как показали события в Крыму и на Донбассе", — заявил Волошин.

Украинские политики и первые лица стран Балтии не раз выражали озабоченность предстоящими маневрами.

Так, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что о время российско-белорусских учений "Запад" Латвия должна быть готова к провокациям, которые сначала будут выглядеть как инцидент. Разъясняя свое утверждение о потенциальных провокациях, министр назвал как пример умышленное или неумышленное несогласованное появление иностранных самолетов в воздушном пространстве Балтии. "К этому нужно быть готовыми, и Министерство обороны над этим очень серьезно работает", - сказал Ринкевич.

16 августа министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что Киев предусмотрел меры на случай вторжения российской армии.

Он добавил, что происходящее на границах Украины расценивается Киевом как недружественные шаги. В свою очередь, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выражал мнение, что Москва готовится захватитить Белоруссию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов говорил, что российская армия будет отрабатывать наступление на Польшу и Литву.

Российские и белорусские официальные лица подчеркивали, что маневры не носят агрессивного характера. Министр обороны Белоруссии Андрей Равков называл спекуляции по поводу передислокации на территорию страны российской военной техники попыткой «неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».

Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года на территории Белоруссии и в зоне ответственности Западного военного округа на территории России. Аналогичные совместные учения проводились в 2009 и 2013 годах.