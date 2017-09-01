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Пользователи сети обратили внимание на праздничный дудл на главной странице Google: в честь Дня знаний поисковик поместил на картинку кита в роли учителя и морских существ, готовящихся к учебе.

Несмотря на то что на картинке кит изображен в желтом цвете, часть, расположенная под водой, окрашена в синий. Пользователи Twitter посчитали, что таким образом поисковик потроллил школьников.

А гугл умело потроллил день знаний pic.twitter.com/CTW6J7TNXi — Vadim Bondar (@Pornoelephant) 1 сентября 2017 г.

на гугл дудле сегодня СИНИЙ КИТ муахахаха — ружа твого серця (@tequila_kate) 1 сентября 2017 г.

Google настолько тролль, что в день школьников впихнул кита в дудл, но слишком осторожен, чтобы сделать его синим: pic.twitter.com/XL87Gfk39X — The Lunyaka (@fourampers) 1 сентября 2017 г.

Некоторые обнаружили другой смысл в поздравлении и решили, что Google намекает на "дно", в которое попадут школьники на весь учебный год.

Другие все-таки признались, что связь поздравления с детскими суицидами несколько натянута.