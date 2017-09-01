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В лого Google рассмотрели намек на детские самоубийства

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В мире | 1 сентября 2017 года, 16:22

Пользователи сети обратили внимание на праздничный дудл на главной странице Google: в честь Дня знаний поисковик поместил на картинку кита в роли учителя и морских существ, готовящихся к учебе.

Несмотря на то что на картинке кит изображен в желтом цвете, часть, расположенная под водой, окрашена в синий. Пользователи Twitter посчитали, что таким образом поисковик потроллил школьников.

Некоторые обнаружили другой смысл в поздравлении и решили, что Google намекает на "дно", в которое попадут школьники на весь учебный год.

Другие все-таки признались, что связь поздравления с детскими суицидами несколько натянута.

Источник: Lenta.ru
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