В мире |

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. Указ опубликован на сайте президента.

"Обеспечить осуществление при участии Службы безопасности Украины комплексных мероприятий по усилению контроля за въездом на Украину, выездом из Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины", — говорится в указе.

Ранее Порошенко пояснил, что система даст возможность полноценно заработать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

10 июля секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о введении на Украине системы биометрического контроля для граждан иностранных государств, въезжающих в страну.

Он также объявил о внедрении к 1 января 2018 года электронной системы предварительной регистрации граждан России, планирующих въехать на Украину.