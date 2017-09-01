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По школе чародейства и волшебства Хогвартс из "Гарри Поттера" запустили виртуальные экскурсии на сайте Pottermore. Это произошло 1 сентября, в начале нового учебного года.

Во время осмотра Хогвартс можно найти 100 ключевых мест. Информация о них дополнена цитатами из поттерианы.

Хогвартс – одна из ключевых локаций сказок и фильмов о Гарри Поттере. Это единственная школа магии в Великобритании. Финальное сражение поттерианы произошло на территории именно этого учебного заведения.