По школе Хогвартс из "Гарри Поттера" запустили виртуальные туры
В мире | 1 сентября 2017 года, 18:33
По школе чародейства и волшебства Хогвартс из "Гарри Поттера" запустили виртуальные экскурсии на сайте Pottermore. Это произошло 1 сентября, в начале нового учебного года.
Во время осмотра Хогвартс можно найти 100 ключевых мест. Информация о них дополнена цитатами из поттерианы.
Хогвартс – одна из ключевых локаций сказок и фильмов о Гарри Поттере. Это единственная школа магии в Великобритании. Финальное сражение поттерианы произошло на территории именно этого учебного заведения.
Источник: Газета.ru