В мире |

Около 100 000 домов пострадали от урагана Харви и наводнения, которое он принес в южные штаты США, заявил советник Белого дома.

Советник министерства внутренней безопасности Том Боссерт сказал, что Белый дом попросит конгресс предоставить экстренное финансирование, чтобы помочь пострадавшим, у многих их которых нет страховки.

Дональд Трамп, как сообщается, пообещал выделить один миллион долларов из собственных средств.

В результате урагана погибли по меньшей мере 33 человека.

Нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы закрыты, а на химическом заводе около Хьюстона произошел пожар.

Больнице города Бомонт, к востоку от Хьюстона, пришлось эвакуировать пациентов, так как прекратилась подача воды.

Военные вертолеты Сикорский UH-60 "Блэк Хок" были задействованы для эвакуации пациентов из отделения реанимации.

Реакция властей

Губернатор Техаса Грег Эбботт сказал на пресс-конференции в среду, что штату необходимо более 125 миллиардов долларов от федерального правительства, для того чтобы справиться с последствиями урагана.

Том Боссерт из министерства внутренней безопасности сказал, что администрация президента Трампа предложит на рассмотрение конгресса вопрос о дополнительном финансировании восстановительных работ в Техасе. Он не сказал, о каких именно цифрах идет речь, но отметил, что оценки Эббота справедливы.

Вице-президент США Майк Пенс и другие члены правительства отправились в Техас на встречи с местными жителями, пострадавшим от наводнений.

Сам Дональд Трамп, как ожидается, вновь посетит Техас в субботу и, может быть, даже приедет в район Хьюстона.

Как проходят спасательные работы?

После того как ураган "Харви" обрушился на Техас 25 августа, уровень дождевой воды в некоторых районах уже превысил 125 сантиметров.

Ураган "Харви" теперь "понижен" до тропической депрессии, но в ближайшие три дня от Луизианы до Кентукки ожидается сильный ливень, и предупреждения о наводнениях останутся в силе для юго-восточного Техаса и частей юго-западной Луизианы.

Пожарные ведут поиск выживших и погибших. Операция может занять до двух недель.

В Техас направлены еще 10 тысяч служащих Национальной гвардии - на помощь уже находящимся там 14 тысячам гвардейцев.

Агентство по охране окружающей среды предупреждает всех, находящихся рядом с затопленными местностями, вести себя осторожно, так как в воде могут быть вредоносные бактерии и другие переносчики болезней.

Что происходит на химическом заводе?

Химический завод Arkema находится в 34 км от Хьюстона. Работы на нем остановились в пятницу, перед наступлением урагана.

Однако из-за большого количества осадков территория завода оказалась затоплена, электричество отключилось, и резервные генераторы также вышли из строя.

Завод производит органические пероксиды, которые используются в разных сферах - от фармацевтической до строительной. При высоких температурах они могут быть опасны.

Местные власти и представители компании сообщили, что никакого серьезного взрыва, как ранее сообщалось, на заводе не было. Произошел пожар в одном из контейнеров.

Один из руководителей Arkema Ричард Реннард не исключил возможности взрывов и повторных возгораний.

"Химических выбросов не происходит. Я хочу, чтобы все это понимали. Речь идет о возгорании", - сказал он.

Ранее глава компании Arkema заявлял, что потенциальный пожар вряд ли перекинется за территорию завода, однако жители округа Харрис в радиусе полутора миль (2,4 км) вокруг завода были эвакуированы в качестве меры предосторожности.