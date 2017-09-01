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В общественном парке в окрестностях Парижа в качестве эксперимента открылась зона для нудистов.

По размеру выделенный участок для любителей голого отдыха сопоставим с футбольным полем. Он будет открыт в Венсенском лесу до 15 октября.

Власти предупредили, что не потерпят там проявления эксгибиционизма и вуайеризма. На входе будет висеть свод правил поведения.

"Мы осуществляем это в рамках нашего непредвзятого подхода к использованию общественных пространств Парижа", - сказала заместитель мэра Пенелоп Комитес, в ведении которой находятся парки французской столицы.

О специальной зоне для нудистов, находящейся рядом с птичьим заповедником, туристов будут предупреждать вывески и знаки. Нудисты и натуристы смогут там находиться с 8 утра до 7:30 вечера.

В пользу внедрения инициативы в частности называли то, что в стране есть много нудистских пляжей и турбаз, и Парижу также необходимо привлекать к себе любителей отдыха нагишом.

"Это настоящее счастье. У приверженцев натуризма появилась еще одна свобода", - рассказал в интервью Франс-пресс представитель ассоциации натуристов Парижа Жульен Клод-Пенегри.

"Это демонстрирует открытость города и поможет изменить отношение людей к наготе, к нашим ценностям и нашему уважению природы", - добавил он, предположив, что специальной зоной смогут воспользоваться тысячи человек.

Но есть и те, кто раскритиковал начинание. Когда в 2016 году стало известно об инициативе, местный политик центристских взглядов назвал идею сумасшествием.

У парижан уже есть общественный бассейн, где они могут плавать голыми три раза в неделю.