Серена Уильямс родила дочь
В мире | 1 сентября 2017 года, 23:49
Американская теннисистка Серена Уильямс родила ребенка. Об в пятницу, 1 сентября, этом сообщает Daily News.
35-летняя теннисистка родила дочь. Вес новорожденной составил 3090 граммов. Имя ребенка не сообщается.
О беременности Уильямс-младшая объявила 19 апреля. Отец ребенка — американский интернет-предприниматель Алексис Оганян, один из основателей Reddit.
В 2018 году теннисистка планирует вернуться на корт.
Серена Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, у нее 23 титула. Также на счету 35-летней спортсменки четыре золотые олимпийские медали (три из них — за победу в соревнованиях в парном разряде).
Источник: Lenta.ru