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В Париже эвакуировали Эйфелевую башню из-за подозрения на теракт. Об этом сообщает The Daily Mail.

"Полная блокада. Нас заперли внутри. Говорят, какой-то парень вел себя странно, но оружия у него вроде нет. Обслуживающий персонал заперт вместе с нами", — сообщил газете один из туристов.

На месте работают кинологи с собаками. Кроме того, по некоторым данным, эвакуирована одна из станций поезда Eurostar.