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Президент США Дональд Трамп обратился к конгрессу с просьбой выделить 7,85 млрд долларов на ликвидацию последствий урагана "Харви", обрушившегося на Техас неделю назад и спровоцировавшего крупные наводнения.

Отмечается, что это первоначальная оценка затрат на устранение последствий стихийного бедствия на юго-востоке Техаса и в некоторых районах Луизианы. Не исключено, что впоследствии эта сумма вырастет.

Власти Техаса ранее заявляли, что им может потребоваться до 125 млрд долларов. В министерстве внутренней безопасности с подобной оценкой причиненного ущерба согласились.

Ураган "Харви" стал самым мощным штормом на материковой части США за последние 12 лет. Он обрушился на побережье 25 августа и начал продвигаться вглубь материка. Скорость ветра в центре урагана достигала 215 км/ч, однако затем значительно упала.

Первым под удар "Харви" попал небольшой техасский город Рокпорт с населением около 10 тысяч человек. Также еще до того, как ураган набрал полную силу, ветер начал валить деревья в Корпус-Кристи - крупнейшем из прибрежных городов Техаса.

В дальнейшем ураган добрался до Хьюстона и спровоцировал там наводнение. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Национальная метеорологическая служба оценила масштаб наводнения как катастрофический.

По данным СМИ, всего в результате стихийного бедствия погибли не менее 42 человек, около миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Сообщалось, что ураган повредил не менее 100 тысяч домов.

Сейчас оценка мощности "Харви" понижена до тропической депрессии, но в ближайшие три дня от Луизианы до Кентукки ожидается сильный ливень, и предупреждения о наводнениях останутся в силе для юго-восточного Техаса и частей Луизианы.