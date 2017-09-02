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Министерство обороны Украины объявило о том, что с 12 по 15 сентября в стране пройдут военные учения "Несокрушимая стойкость", которые совпадут по времени проведения с учениями "Запад-2017", где примут участие вооруженные силы Белоруссии и России. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

"Их целью мы рассматриваем наращивание возможностей органами военного управления осуществлять управление войсками в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий", — приводятся в сообщении слова начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко. По его словам, перед этим бойцы пройдут логистическое обучение.

В пятницу президент Украины Петр Порошенко заявил, что совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" представляют угрозу для территориальной целостности страны.

"Мы с большим вниманием относимся к проведению этих учений. Видим возможности угрозы, в том числе для территориальной целостности Украины", — сказал он.

Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года на территории Белоруссии и в зоне ответственности Западного военного округа на территории России. Аналогичные совместные учения проводились в 2009 и 2013 годах.